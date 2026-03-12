Iran il petrolio risale a New York del 9,67% e chiude a 95,69 dollari ma a Hormutz proseguono gli attacchi

I prezzi del petrolio sono aumentati a New York, con il Wti che ha registrato un rialzo del 9,67% e ha chiuso a 95,69 dollari. Le oscillazioni del mercato sono state influenzate dalle tensioni in Medio Oriente e dagli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz, dove si sono verificati nuovi episodi di conflitto.

I prezzi del petrolio tornano a correre a New York con le tensioni in Medio Oriente e gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz: il Wti segna un balzo del 9,67%, e chiude a 95,69 dollari al barile, mentre il Brent ritorna sopra i 100 dollari, a quota 100,56, grazie al guadagno del 9,33%. Gli ultimi attacchi al petrolio L'Arabia Saudita ha intercettato oggi tre droni diretti al giacimento petrolifero di Shaybah. Il ministero della Difesa del regno del Golfo ha affermato che «un drone diretto al giacimento di Shaybah. è stato intercettato e distrutto». In precedenza, il ministero aveva affermato che due droni diretti allo stesso giacimento erano stati distrutti in modo simile, annunciando l'intercettazione in un post separato su X. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Iran, il petrolio risale a New York del 9,67% e chiude a 95,69 dollari (ma a Hormutz proseguono gli attacchi) Articoli correlati Iran, prezzo del petrolio supera 100 dollari. Trump si arrabbia con Israele per attacchiMilan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Leggi anche: Petrolio, vola oltre 110 dollari dopo attacchi a impianti in Iran Approfondimenti e contenuti su New York del Temi più discussi: Guerra Iran, petrolio oltre 90 dollari. Borse europee bruciano 918 mld in una settimana; Il petrolio allunga del 4,41% a New York, chiude a 74,37 dollari; Isola di Kharg, l’hub petrolifero al centro degli scenari della guerra in Iran; Il gas vola a +80% e il Brent a +20%, reazione a catena e mercati a picco. Iran, il petrolio risale a New York del 9,67% e chiude a 95,69 dollari (ma a Hormutz proseguono gli attacchi)I prezzi del petrolio tornano a correre a New York con le tensioni in Medio Oriente e gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz: il Wti segna un balzo del 9,67%, e chiude a ... ilmessaggero.it Borse giù, spaventa l’escalation. Balzo dei prezzi di gas e petrolio, tornano i timori per l’inflazioneBorse in caduta in tutto il mondo nel quarto giorno della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Schizzano in alto ancora i prezzi del gas e sale anche il petrolio. ilmessaggero.it Secondo funzionari statunitensi citati dal New York Times, le coordinate del bersaglio sarebbero state generate utilizzando informazioni obsolete della Defense Intelligence Agency - facebook.com facebook