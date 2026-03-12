Iran il petrolio risale a New York del 9,67% e chiude a 95,69 dollari ma a Hormutz proseguono gli attacchi

I prezzi del petrolio sono aumentati a New York, con il Wti che ha registrato un rialzo del 9,67% e ha chiuso a 95,69 dollari. Le oscillazioni del mercato sono state influenzate dalle tensioni in Medio Oriente e dagli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz, dove si sono verificati nuovi episodi di conflitto.

I prezzi del petrolio tornano a correre a New York con le tensioni in Medio Oriente e gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz: il Wti segna un balzo del 9,67%, e chiude a 95,69 dollari al barile, mentre il Brent ritorna sopra i 100 dollari, a quota 100,56, grazie al guadagno del 9,33%. Gli ultimi attacchi al petrolio L'Arabia Saudita ha intercettato oggi tre droni diretti al giacimento petrolifero di Shaybah. Il ministero della Difesa del regno del Golfo ha affermato che «un drone diretto al giacimento di Shaybah. è stato intercettato e distrutto». In precedenza, il ministero aveva affermato che due droni diretti allo stesso giacimento erano stati distrutti in modo simile, annunciando l'intercettazione in un post separato su X. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

