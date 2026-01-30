Dare risposte concrete e tutelare gli interessi dei nostri imprenditori

Il settore primario in Umbria si conferma ancora una volta come il punto di riferimento per l’economia locale. Nonostante le sfide di un mondo in rapido cambiamento, gli agricoltori e gli imprenditori del settore continuano a lavorare per dare risposte concrete e proteggere i loro interessi. Il 2025 si avvicina e i numeri dimostrano che questa filiera resta il pilastro della tenuta socioeconomica della regione.

" IL SETTORE PRIMARIO in Umbria chiude il 2025 confermandosi come il pilastro fondamentale per la tenuta socioeconomica del territorio, pur dovendo navigare in un contesto di forte instabilità internazionale e climatica". E’ quanto spiega Matteo Pennacchi (nella foto) neo presidente di Confagricoltura Umbria, secondo cui l’analisi del 2025 "evidenzia come l’ agricoltura umbra sia stata chiamata a rispondere a sfide epocali. Un anno insomma di profonda transizione, segnato da una dicotomia evidente: da un lato, la straordinaria capacità di resilienza delle imprese; dall’altro, il persistere di criticità strutturali che richiedono interventi non più procrastinabili.🔗 Leggi su Quotidiano.net

