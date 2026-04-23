Il Pd sul Piano del commercio | Un caos tra rischi e versioni discordanti Se esiste va portato in commissione

Il Partito Democratico critica il Piano del commercio regionale, definendolo un “caos tra rischi e versioni discordanti”. Secondo i rappresentanti del partito, ci sarebbero molteplici incertezze e comunicazioni contraddittorie tra l’assessore e gli uffici della Regione Abruzzo. La richiesta principale è di portare il documento in commissione, se effettivamente esiste, per approfondirne i contenuti.

“Tanta confusione, poche certezze e comunicazioni discordanti tra assessore e uffici della Regione Abruzzo”. Sul Piano regionale della rete distributiva commerciale sarebbe un vero caos e a denunciarlo sono, ancora una volta, i consiglieri regionali Pd e nello specifico il vicepresidente Antonio.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate L'assessore Magnacca sul Piano per il commercio: "Difetto di attenzione del Pd, siamo in dirittura d'arrivo"“Gli uffici di questo assessorato stanno lavorando al nuovo Piano per il commercio, ma evidentemente il vicepresidente del consiglio regionale... Sparatoria al boschetto di Rogoredo. Versioni discordanti degli agenti. Indagati altri quattro poliziottiIl pm Giovanni Tarzia ha inviato gli inviti a comparire a quattro nuovi indagati che saranno interrogati nei prossimi giorni. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'assessore Magnacca sul Piano per il commercio: Difetto di attenzione del Pd, siamo in dirittura d'arrivo; riflettori della Commissione Trasparenza sullo stato degli interventi; Schlein: altre vie oltre le primarie. Il piano di Franceschini su Salis; Piano del commercio, Pd: Emerso tutto il caos della destra. Piano regolatore, il Pd insiste sul lungomareL’inizio del nuovo anno diventa occasione di riflessione sull’azione amministrativa e sulla direzione intrapresa dalla città. È in questo contesto che il Partito Democratico di Porto San Giorgio ... ilrestodelcarlino.it Piano strutturale, il Pd contro la MarcucciEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Capitale aggiuntivo e nuove regole per le filiali estere: il piano del governo accende lo scontro tra Berna e UBS - facebook.com facebook Conte, Salvini e il piano del gas per tornare dipendenti dalla Russia. Riaprire i gasdotti russi chiusi da Polonia e Ucraina è impossibile e non ha senso economico e politico. Di @lucianocapone x.com