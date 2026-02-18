Una sparatoria al boschetto di Rogoredo ha coinvolto diversi agenti di polizia, portando alla luce versioni contrastanti sui fatti. Il pm Giovanni Tarzia ha convocato altri quattro poliziotti per l’interrogatorio, che si terrà nei prossimi giorni.

Il pm Giovanni Tarzia ha inviato gli inviti a comparire a quattro nuovi indagati che saranno interrogati nei prossimi giorni. Prima di loro era stato iscritto per omicidio volontario l’agente del Commissariato Mecenate che aveva sparato il colpo di pistola mortale verso Abderrahim Mansouri, nordafricano di 28 anni che, si scoprirà, impugnava una pistola a salve. La sparatoria è avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Nei giorni scorsi era stata eseguita l’autopsia sul corpo di Mansouri i cui esiti non erano stati dirimenti per sciogliere ogni dubbio sulla dinamica della sparatoria. "Con un ispettore e un agente siamo andati a fare un giro all’interno dell’area boschiva - aveva raccontato l’agente indagato per omicidio al pm -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sparatoria al boschetto di Rogoredo. Versioni discordanti degli agenti. Indagati altri quattro poliziotti

Pusher morto nel boschetto di Rogoredo: indagati quattro poliziottiAbderrahim Mansouri, un giovane di 28 anni, è morto lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ed ora si indaga sui quattro poliziotti coinvolti.

Rogoredo, altri 4 poliziotti indagati per la sparatoria in cui morì MansouriA Rogoredo, quattro poliziotti sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la sparatoria in cui è morto Abderrahim Mansouri, perché si sospetta che abbiano favorito gli autori dell’episodio e non abbiano prestato soccorso tempestivamente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.