Dopo aver partecipato a un evento dei progressisti a Barcellona, la leader del partito democratico ha parlato alla «Stampa» del modello spagnolo, sottolineando l’importanza di investire nelle energie rinnovabili. Nel suo discorso ha anche toccato il tema delle fonti di energia, menzionando il gas proveniente da Mosca e il nucleare come elementi da considerare nella strategia energetica. La leader ha espresso l’intenzione di seguire un percorso simile a quello del governo spagnolo.

Il mega raduno mondiale della sinistra a Barcellona, guidato e celebrato nel weekend da Pedro Sánchez e Lula da Silva, è finito. Ma la fascinazione di Elly Schlein per il premier spagnolo è ancora viva e lotta insieme a noi, per un’Italia più libera e autonoma, anche sulle fonti energetiche. Il segretario del Pd prende a esempio il collega iberico, ma descrive una Spagna che non c’è e conferma il veto sul gas russo. Schlein si è fatta intervistare dalla Stampa e ha parlato di politica estera a tutto campo. Il quotidiano torinese ha giustamente titolato con le sue dichiarazioni sul gas: «Comprare gas russo aiuta solo Putin. Più rinnovabili come ha fatto Sánchez».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Schlein vuole imitare Sánchez? Allora gas da Mosca e nucleare

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