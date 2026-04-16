Spagna balzo del 124% | il paradosso del gas russo che sfida l’UE

In marzo, la Spagna è diventata il principale acquirente di gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia, superando l’Ungheria nei volumi di importazione. Questo incremento ha portato a un aumento del 124% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La notizia ha attirato l’attenzione di analisti e governi europei, considerando le implicazioni di questa crescita per le dinamiche energetiche continentali.

La Spagna ha sorpreso l’intera Europa diventando il principale acquirente di gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia, superando l’Ungheria nei volumi di importazione registrati nel mese di marzo. Mentre Madrid intensifica i flussi verso i propri terminali, le dinamiche energetiche globali, aggravate dal conflitto in Iran, stanno ridisegnando le gerarchie dei consumatori e alimentando le casse del Cremlino. Le statistiche fornite dal Centre for Research on Energy and Clean Air evidenziano un balzo del 124% negli acquisti spagnoli rispetto al periodo precedente. Nel mese di marzo, la Spagna ha impegnato 355 milioni di euro per il gas russo, sfruttando l’intera capacità infrastrutturale nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spagna, balzo del 124%: il paradosso del gas russo che sfida l’UE Notizie correlate Descalzi scuote l'Ue sulla crisi del gas: “Sospendere il bando al Gnl russo”"Io penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà l'1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl", gas naturale liquefatto, "che vengono dalla... Energia: la sfida della Lega per abbattere i costi del gas russoDurante l’intervento della premier Meloni alla Camera, il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, ha sollevato un caso diplomatico ed economico...