Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 24 aprile | Greta minaccia Adelaide

Nelle anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore, si segnala che Greta minaccia Adelaide, affermando di voler rivelare a tutti che Umberto è il padre di Odile. La scena si svolge tra personaggi chiave della soap e si svolge nel contesto delle dinamiche familiari e delle relazioni tra i protagonisti. La minaccia di Greta rappresenta un punto di svolta nella trama che interesserà gli episodi dal 20 al 24 aprile.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 20 al 24 aprile. Greta minaccia Adelaide di raccontare a tutti che Umberto è il padre di Odile. Agata confida a Concetta la sua paura di aver perso per sempre Mimmo. Nel frattempo, in redazione prende forma l’idea di dedicare la copertina di Paradiso Donna alla vincitrice del concorso ALMAT. Rosa, seguendo il suggerimento di Marcello, decide di rimettere mano ai capitoli incompleti del suo romanzo, e tra i due sembra rinascere un’intesa che pareva svanita. Dopo aver guadagnato una somma considerevole scommettendo sull’incontro di boxe tra Griffith e Benvenuti, Johnny inizia a progettare un lungo viaggio, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 24 aprile: Greta minaccia Adelaide Notizie correlate Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 7 al 10 aprile 2026: Adelaide torna a Milano e mette in difficoltà Ettore e Greta© US RaiIl ritorno improvviso a Milano di Adelaide di Sant’Erasmo agita i fratelli Ettore e Greta Marchesi. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: Greta minaccia di rivelare che Odile è figlia di Umberto© US RaiAdelaide di Sant’Erasmo sotto scacco nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, Adelaide riappare e ‘cancella’ la crisi: boom d’ascolti per la Contessa; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di venerdì 10 aprile: Adelaide intuisce che Ettore mente; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile; Il paradiso delle signore - S10E148 - Episodio 148 - in diretta su Rai Premium 15/04/2026 alle 19:00. Il Paradiso delle Signore: colpo di scena per Matteo e Johnny. Cosa succede nella soap di Rai 1 il 20 aprile?Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 20 aprile 2026: colpi di scena, tensioni e nuove svolte nella soap di Rai 1. alfemminile.com Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: Greta minaccia di rivelare che Odile è figlia di UmbertoLe trame degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2026. Ecco cosa succederà ... davidemaggio.it «Il Paradiso delle Signore racconta una Milano tutta da scoprire, tra sfide e sogni che sembrano non finire mai», dice una delle protagoniste della serie. Su questa pagina trovi ogni giorno le novità che riguardano la fiction di Rai1, che va in onda dal lunedì al v - facebook.com facebook #LaVostraSardegna - In volo sorpa la chiesa di San Serafino a Ghilarza: un piccola gemma incastonata in un vero paradiso naturale. Buongiorno e buon venerdì #17aprile a tutti voi! x.com