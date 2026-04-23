Il Papa ha ribadito che il suo impegno è proteggere gli innocenti e ha espresso chiaramente che non può accettare la guerra. Durante un discorso, ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura della pace, affermando che la risposta ai conflitti non può essere la violenza o gli attacchi armati. Le sue parole si sono rivolte a sensibilizzare sull’urgenza di trovare soluzioni pacifiche ai problemi internazionali.

Il Papa ribadisce che occorre promuovere "una cultura della pace" perché la risposta non può essere "entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. Quello che abbiamo visto: tanti innocenti sono morti". Poi ha citato la lettera che ha ricevuto dalle famiglie iraniane che hanno visto morire i loro bambini il primo giorno dell'attacco. Non è una questione "se si cambia o non si cambia un regime", ha risposto in riferimento all'Iran, perché "è molto importante che gli innocenti siano protetti". "Come pastore - ha ribadito nella conferenza stampa in volo - non posso essere a favore della guerra". La questione della riapertura...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Papa 'proteggere gli innocenti, non posso accettare la guerra'

Reborn as unloved girl, I'm not one to be bullied,change fate!#chinesedrama

Notizie correlate

Leggi anche: Trump di nuovo contro il Papa: «Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti» – La diretta

Jannik Sinner: “Bisogna accettare che gli altri possano giocare meglio, mi concentro su quello che posso controllare”Una partita più complicata di quanto ci si potesse aspettare, ma Jannik Sinner l’ha portata a casa.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Papa 'proteggere gli innocenti, non posso accettare la guerra'; Il Papa 'proteggere gli innocenti, non posso accettare la guerra'; Il Papa: violazioni del diritto e tentazioni neocoloniali, urge un nuovo corso della storia; L'attacco di Trump al Papa può sancire per lui l'inizio della fine.

Il Papa 'proteggere gli innocenti, non posso accettare la guerra'Il Papa ribadisce che occorre promuovere una cultura della pace perché la risposta non può essere entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. Quello che abbiamo visto: tanti innocenti sono ... ansa.it

Il Papa: 'In Libano obbligo morale di proteggere la popolazione civile'Non venga meno l'attenzione della comunità internazionale verso il dramma della guerra in Ucraina. Anche all'amato popolo libanese sono più che mai vicino in questi giorni di dolore, di paura e di ... ansa.it

"La questione dell’ #Iran", dice il #Papa, è "molto complessa. Le stesse trattative che stanno facendo, un giorno l’Iran dice sì e gli #StatiUniti dicono di no e viceversa, e non sappiamo dove si va. Si è creata questa situazione caotica, critica per l'economia mond x.com

#Tg2000 - Papa Leone: dall’Africa richiamo alla pace. Poi volo di ritorno a Roma #23aprile #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Africa #GuineaEquatoriale #Pace #Peace #ViaggioApostolico #Vaticano #Esono #Malabo #Preghiera - facebook.com facebook