Trump di nuovo contro il Papa | Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato il Papa, affermando che qualcuno dovrebbe ricordargli che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti. Durante un’intervista alla rete Fox, ha dichiarato che la guerra del Golfo è quasi terminata, ma ha anche ripetuto le sue minacce rivolte a Teheran. Le sue dichiarazioni si sono registrate mentre si discute dell’andamento del conflitto e delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.

La guerra del Golfo «è quasi finita». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox, nella quale però è tornato a minacciare Teheran. Intanto il vicepresidente JD Vance ha sostenuto che gli Usa sono pronti ad aiutare l’Iran a prosperare se abbandonerà l’idea del nucleare. E i Dem del Congresso hanno chiesto di creare una commissione per valutare l’idoneità di Trump alla presidenza: «Siamo su un pericoloso precipizio ed è ora che il Congresso si assuma le sue responsabilità in base al 25mo emendamento », ha detto il deputato Jamis Raskin. Intanto il tycoon torna ad attaccare il Papa: «Qualcuno dica a Leone che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti».🔗 Leggi su Open.online

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