La Corte Costituzionale deve pronunciarsi sulla possibilità che le coppie omosessuali possano adottare bambini all'estero. Il tribunale per i minorenni di Venezia ha inviato una richiesta ufficiale alla Corte, chiedendo un intervento sulla questione dell’adozione da parte di coppie gay. La decisione influenzerà le future interpretazioni della legge in materia.

Il tribunale per i minorenni di Venezia chiede alla Corte Costituzionale di decidere sull’ adozione di bambini per le coppie gay. «Qualora persistesse il divieto di accesso all’adozione internazionale per le coppie unite civilmente, si produrrebbero effetti irragionevoli, discriminanti e non giustificati», ha scritto il giudice in un provvedimento in cui rimanda il caso alla Consulta. Che dovrà decidere se l’articolo 29 bis della legge sulle adozioni sia incostituzionale nella parte in cui non le consente alle coppie omosessuali unite civilmente. Il caso. Il Corriere della Sera racconta che il caso specifico è quello di due 40enni veneziani che si sono rivolti al tribunale per poter adottare un bambino all’estero. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Oggi Vannacci dovrà decidere se restare o no nella maggioranzaSul decreto per inviare nuovi aiuti militari all’Ucraina il governo pone, per la prima volta, la fiducia.

Disposta perizia medica per Vittorio Sgarbi: dovrà stabilire se è in grado di decidere autonomamenteIl Tribunale di Roma ha disposto una perizia medica per Vittorio Sgarbi durante l'udienza del 27 gennaio.

Altri aggiornamenti su Consulta dovrà

Temi più discussi: La Consulta dovrà decidere se le coppie gay posso adottare bambini all’estero; La detenzione è una pena nella pena: ora la Consulta decide; TFS: stop ai ritardi. La Consulta bacchetta lo Stato; Tfs ai dipendenti pubblici, stop della Consulta alle rate. Cosa sapere.

Dipendenti pubblici, la Consulta: il TFS va pagato subito, stop alla rateizzazioneNel pronunciarsi, la Consulta ha ribadito con chiarezza che il pagamento differito e rateale del TFS rimane incompatibile con il principio costituzionale della giusta retribuzione sancito dall’ ... infermieristicamente.it

TFS statali, la Consulta rinvia la decisione e sollecita una riformaLa Corte costituzionale rinvia al 2027 la decisione sul TFS degli statali e invita il legislatore a programmare la rimozione di differimento. diritto.it

Il Ministero non avrebbe adeguato le celle ai requisiti minimi di abilità, e così la non-umanità delle condizioni in cui la pena andrebbe scontata, secondo il Tribunale di sorveglianza, incorrerebbe nel vizio di incostituzionalità: dovrà decidere la Consulta. Il servi - facebook.com facebook