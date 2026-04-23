MONTELUPO FIORENTINO Torna il Premio Letterario "Il pane e le rose", giunto quest’anno alla quinta edizione e promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino. Al centro, il tema del lavoro, che può essere trattato da una pluralità di punti di vista, mantenendo sempre la forma narrativa del racconto breve. C’è tempo fino al 10 giugno 2026 per partecipare seguendo le istruzioni del bando (consultabile sul sito web del Comune); in palio premi in denaro per un ammontare complessivo di 1.400 euro. Presidente di giuria quest’anno sarà lo scrittore e traduttore Alberto Prunetti (nella foto), vincitore del premio Scrittore Toscano dell’anno nel 2013 con "Amianto", autore di reportage narrativi su La Repubblica, Il manifesto, Il Reportage e Left: nel 2025 il suo libro "Troncamacchioni" è stato inserito nella cinquina finalista del Premio Campiello.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il Pane e le Rose“, via alle iscrizioni

Il Pane e le Rose

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