Una serata dedicata alle donne nello sport | Alice Pignagnoli ospite del Panathlon Forlì

Il Panathlon Club Forlì ha organizzato una serata dedicata alle donne nello sport, con Alice Pignagnoli come ospite speciale. L'evento si è svolto nel mese di marzo e rappresenta una tradizione annuale del club. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e ha messo in evidenza il ruolo delle donne nel mondo sportivo.

Anche quest'anno, come da tradizione, il Panathlon Club Forlì dedica la serata sociale del mese di marzo alle donne. Giovedì 12 marzo, alle ore 20,30, nel salone "Aurora" di Palazzo Albicini (Corso Garibaldi, 80), la presidente Marilena Rosetti accoglierà Alice Pignagnoli, calciatrice e dirigente sportiva molto nota, che dialogherà con il giornalista Stefano Benzoni. Nel 2010 si è laureata in Scienze della Comunicazione presso la Iulm di Milano, ed è madre di due figli. Nel 2023 ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo "Volevo solo fare la calciatrice", nella quale racconta il suo percorso di lotta ed emancipazione sia nella vita che nella propria carriera calcistica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

