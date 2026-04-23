La Juventus si prepara ad acquistare un nuovo attaccante proveniente dalla Serie A. Il giocatore ha segnato dieci gol in campionato finora e il club ha stabilito il prezzo di vendita. La trattativa sta procedendo e si aspetta di definire i dettagli nei prossimi giorni. La decisione fa parte di una strategia di rafforzamento del reparto offensivo.

di Alessio Lento La Juventus è pronta a piazzare un altro colpo importante in attacco e questa volta guarda con attenzione alla Serie A. Dopo una stagione di alti e bassi nel reparto offensivo, il calciomercato Juve potrebbe portare all’acquisto di Keinan Davis, attaccante dell’ Udinese, che sta attirando l’attenzione di numerosi club importanti in Europa. Con 10 gol in campionato, il centravanti inglese ha dimostrato di essere un bomber di razza, pronto a fare il salto verso una squadra di alto livello. L’osservato speciale della Juventus è Davis dell’Udinese. Keinan Davis ha 28 anni e sta vivendo una delle stagioni migliori della sua carriera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il nuovo bomber della Juve arriva dalla Serie A: 10 gol in campionato, fissato il prezzo

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