Il gol della domenica arriva dalla Serie C | sinistro al volo pazzesco di Marras
Nel campionato di Serie C, il Brescia ha vinto 2-0 contro la Dolomiti Bellunesi. Il match ha visto un gol spettacolare di Marras, che ha segnato con un sinistro al volo. La vittoria ha permesso alla squadra di consolidare il secondo posto nel girone A. La partita si è giocata domenica e ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.
Il Brescia batte 2-0 la Dolomiti Bellunesi e consolida il secondo posto in classifica nel girone A di Serie C. Al Rigamonti sblocca il match Manuel Marras con un sinistro al volo perfetto da fuori area.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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