Il gol della domenica arriva dalla Serie C | sinistro al volo pazzesco di Marras

Nel campionato di Serie C, il Brescia ha vinto 2-0 contro la Dolomiti Bellunesi. Il match ha visto un gol spettacolare di Marras, che ha segnato con un sinistro al volo. La vittoria ha permesso alla squadra di consolidare il secondo posto nel girone A. La partita si è giocata domenica e ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.