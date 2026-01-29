Marchisio | Il Napoli si è giocato la qualificazione in Champions con Benfica e Psv non si possono fare quelle prestazioni

Claudio Marchisio commenta la sconfitta del Napoli contro il Chelsea. L’ex centrocampista della Juventus dice che la squadra non può usare questa partita per giustificare l’eliminazione dalla Champions. Secondo lui, la squadra si è già giocata la qualificazione contro Benfica e Psv e non può permettersi prestazioni del genere.

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha commentato a Prime Video la sconfitta del Napoli contro il Chelsea “Il Napoli non si può legare a questa serata per giustificare l’eliminazione. E forse neanche a Copenhagen, perché anche lì era già in emergenza. Gli errori sono stati fatti con Benfica e Psv, non si possono fare quelle prestazioni. Stasera non deve rammaricarsi della formazione. È ovvio che il secondo tempo, a questi livelli, la panchina del Chelsea fa la differenza. Leggi anche: Il Napoli va a casa, ha giocato una pessima Champions dopo un mercato da ricchi: è l’ora delle responsabilità Alcune scelte sono state sbagliate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli subisce una sconfitta per 2-0 contro il Benfica nel match di Champions League, complicando il percorso verso la qualificazione ai playoff.

