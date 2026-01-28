Il Napoli stasera contro il Chelsea si gioca tutto per restare in Champions

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze, mentre i londinesi sono già certi di passare il turno. La squadra di Spalletti si presenta in campo con determinazione, conscia dell’importanza di raccogliere punti e di non deludere i tifosi. Il match promette emozioni e tensione fino all’ultimo minuto.

Ultima chiamata per il Napoli. Se vogliono restare in Champions League stasera i biancazzurri devono vincere la sfida in casa contro il Chelsea in programma alle 21. Anche il Chelsea, da parte sua, punta a conquistare i tre punti per qualificarsi direttamente agli ottavi. Insomma, la tensione è altissima. Dove vedere Napoli-Chelsea subito in streaming, l'ottava partita in Champions League dei Campioni d'Italia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il Napoli stasera contro il Chelsea si gioca tutto per restare in Champions Approfondimenti su Napoli Chelsea Stasera il Napoli si gioca tutto per puntare ai playoff di Champions League Stasera il Napoli si gioca una partita decisiva per la qualificazione ai playoff di Champions League, un appuntamento fondamentale per il club e i suoi tifosi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Galatasaray-Liverpool 1-0: gol e highlights | Champions League Ultime notizie su Napoli Chelsea Argomenti discussi: Il Napoli spreca, il Copenaghen (in 10) fa 1-1; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Cosa serve al Napoli per qualificarsi in Champions League: i risultati con cui passa col Chelsea; Copenaghen-Napoli: dove vedere la partita, orario e probabili formazioni. Napoli-Chelsea, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniIl Napoli si gioca il tutto per tutto in Champions League nella sfida di stasera al Maradona contro il Chelsea ... fanpage.it Marchisio: Il Napoli non è stato eliminato né stasera né a Copenaghen, ma con PSV e BenficaClaudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, dopo la sconfitta del Napoli contro il Chelsea è intervenuto al microfono di Prime Video:. tuttomercatoweb.com Un grande primo tempo, poi, semplicemente, non ne abbiamo più. Il Napoli di stasera non meritava di perdere e fosse stato sempre questo avrebbe meritato la qualificazione. Il Napoli di tutto il restante del percorso in Champions no. Sempre con questi ragazz - facebook.com facebook

