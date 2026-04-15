Un nuovo episodio di Star Wars Visions presenta le opere di Peach Momoko, offrendo una visione inedita dell’universo lontano lontano. La serie si ispira a vari stili e influenze artistiche, dando vita a interpretazioni diverse dei personaggi e delle ambientazioni della saga. Tra le fonti di ispirazione, si cita il film di Kurosawa La Fortezza nascosta, considerato un punto di riferimento per la creazione dell’universo di Star Wars.

Non è certo un mistero che Star Wars non esisterebbe se Akira Kurosawa non avesse girato La Fortezza nascosta. O forse non esisterebbe nella forma con cui lo conosciamo oggi, ma allora sarebbe la galassia lontana lontana che amiamo? Dubbio che rimarrà, ovviamente. Ma nel concreto l’influenza dei chambara e di alcuni spunti filosofici giapponesi sono parte integrante della galassia di Lucas, al punto che quando Peach Momoko si è avvicinata artisticamente a questo universo si è creata una rara e potente sinergia, come ben evidenziata dal volume S t ar Wars – Visions: Peach Momoko. Il nuovo corso fumettistico di Star Wars dettato dal Canon ha...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Star Wars Visions – Peach Momoko, la galassia lontana lontana come non la avete mai vista

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