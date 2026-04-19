Cile 500 fan trasformano Santiago in una galassia di Star Wars

Sabato a Santiago si è svolta la terza edizione della “Parata delle Galassie”, un evento dedicato ai fan di Star Wars. Centinaia di appassionati si sono riuniti lungo un viale centrale della città, indossando costumi ispirati ai personaggi della saga. Circa 500 persone hanno partecipato, creando un’atmosfera frizzante con numerosi cosplay che hanno richiamato l’universo di Star Wars. L’evento ha attirato molti spettatori lungo il percorso.

I fan di Star Wars si sono riuniti sabato per la terza edizione della “ Parata delle Galassie,” un evento con una varietà di cosplayer che hanno mostrato i loro migliori costumi lungo un viale principale nel centro di Santiago. L’evento si svolge nel mese in cui si celebra la saga, in onore del 4 maggio, noto come Star Wars Day. In questa data, i fan della saga si salutano con la frase tradizionale “Che il quarto sia con voi”, un gioco di parole sulla battuta iconica dei film: “Che la forza sia con voi”. Uno dei personaggi preferiti del fandom cileno della saga è Mando, il personaggio principale di The Mandalorian, interpretato dall’attore cileno Pedro Pascal.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cile, 500 fan trasformano Santiago in una galassia di Star Wars Notizie correlate Star Wars: Maul – Shadow Lord. La recensione della nuova serie di Star WarsIl debutto di Star Wars: Maul – Shadow Lord su Disney+ non è solo l’uscita di una nuova serie animata; è il culmine di un viaggio narrativo iniziato... Star Wars Visions – Peach Momoko, la galassia lontana lontana come non la avete mai vistaNon è certo un mistero che Star Wars non esisterebbe se Akira Kurosawa non avesse girato La Fortezza nascosta. Approfondimenti e contenuti Cile, la festa a Santiago per Star WarsIn Cile i fan di Star Wars si sono riuniti domenica alla mostra Expo Yoda a Santiago per celebrare lo Star Wars Day, il 4 di maggio, quando gli appassionati della saga salutano gli altri con Che la ... lapresse.it Video. La Parata delle Galassie porta i fan di Star Wars per le strade di Santiago del CileCentinaia di fan di Star Wars si sono riuniti sabato a Santiago del Cile per la seconda Parata delle Galassie, che celebra l'iconica saga con costumi elaborati e spettacoli L'evento, organizzato a ... it.euronews.com