Il mondo ha sete di benzina avio | offerta ai minimi voli a terra

La disponibilità di carburante per l’aviazione a livello globale si è ridotta drasticamente, portando a una diminuzione dei voli e a un aumento dei voli a terra. Questa situazione deriva dall’effetto prolungato del conflitto nel Golfo, che ha influenzato le forniture di carburante. Anche le negoziazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, tese a evitare un'ulteriore escalation bellica, non sembrano avere un impatto immediato sulla ripresa delle forniture di carburante per l’aviazione.

L’offerta mondiale di carburante per l’aviazione sta collassando per effetto dell’onda lunga della Terza guerra del Golfo e a prescindere dall’esito del complesso negoziato Usa-Iran per evitare un terzo tempo della guerra dopo giugno 2025 e febbraio-aprile 2026 non si risolleverà nel breve periodo. Da un problema di prezzi, il jet fuel sta venendo interessato da una sfida legata a elementi di scarsità materiale dei beni. E dopo che Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca, ha annunciato che abbatterà di almeno 20mila voli la sua offerta entro fine anno e dopo che ben sette aeroporti italiani hanno annunciato il razionamento della benzina, la natura strutturale della crisi inizia a emergere in tutta la sua chiarezza.🔗 Leggi su It.insideover.com

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