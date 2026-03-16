Gli scienziati hanno individuato un esopianeta simile alla Terra, che orbita attorno a una stella a 146 anni luce di distanza. Il pianeta ha un anno di 355 giorni e presenta dimensioni molto simili a quelle del nostro pianeta. La scoperta ha suscitato grande attenzione tra ricercatori e appassionati di astronomia. Al momento, resta da capire se su questo mondo possa esserci vita.

L’identificazione di un candidato esopianeta dalle dimensioni quasi identiche a quelle terrestri, in orbita attorno a una stella distante 146 anni luce, ha scosso la comunità scientifica internazionale. La scoperta riguarda HD 137010 b, un mondo che impiega circa 355 giorni per completare un giro intorno al suo sole, rivelando una somiglianza temporale sbalorditiva con il nostro anno. Il segnale, rimasto nascosto per anni negli archivi del telescopio spaziale Kepler, è emerso grazie a un’analisi meticolosa che ha isolato un singolo calo di luminosità stellare della durata di appena dieci ore. Il pianeta Terra (fonte: Pixabay) Per lungo tempo, i sistemi automatizzati di ricerca di pianeti extra-solari hanno fallito nel rilevare HD 137010 b. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trovato il sosia della Terra: ha un anno di 355 giorni. C’è vita su questo nuovo mondo?

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