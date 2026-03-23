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© Calcionews24.com - Lookman brilla all’Atletico Madrid, ha stregato Simeone: «Ha potenziale, grande cuore e sete di imparare». Parole importanti per l’ex Atalanta!

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