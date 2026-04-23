Il Como sta attraversando un momento difficile, con risultati sportivi in calo e prestazioni che destano preoccupazione. Le recenti sconfitte contro l’Inter, caratterizzate da due rimonte in rapida successione, hanno acceso l’attenzione su una serie di problemi più complessi. La situazione potrebbe evolversi rapidamente, portando a cambiamenti inaspettati prima di quanto si prevedesse. La squadra si trova a dover affrontare sfide che vanno oltre le mere partite sul campo.

Il curioso declino di gioco e risultati avuto dal Como in queste settimane, culminato con le due rimonte subite dall’Inter in poco tempo, scoperchia un vaso di Pandora ben più ampio di quanto non potesse sembrare a primo acchito. E se il modello Como rischiasse di non reggere? Il punto di Franco Ordine sul Giornale. L’analisi di Ordine parte proprio dai costi sostenuti dal club lariano: I ricco proprietario del Como ha finora investito nelle strutture (settore giovanile compreso) e soprattutto nel calcio-mercato una cifra enorme chiudendo l’ultimo bilancio con meno 132 milioni di euro, fardello che costituirà un problema quando entrerà nelle coppe europee e dovrà fare i conti con il Ffpc he tiene conto anche della stagione precedente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il modello Como rischia di deflagrare prima del previsto

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