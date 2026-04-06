Per molti italiani, la giornata di Pasquetta potrebbe essere caratterizzata da fastidi legati alle allergie. Secondo gli esperti, si prevede un aumento del 25% del rischio di reazioni allergiche a causa di un picco dei pollini. Questa situazione potrebbe portare a un aumento di starnuti, bisogno di fazzoletti e utilizzo di inalatori durante le festività. La tradizionale gita del Lunedì dell’Angelo potrebbe così essere disturbata dai problemi legati alle allergie.

La tradizionale gita di Pasquetta è alle porte, ma per milioni di italiani il “lunedì dell’Angelo” rischia di trasformarsi in un incubo di starnuti, fazzoletti e inalatori. Gli esperti della Società Italiana Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica (SIAAIC) lanciano l’allarme: si prevede un aumento del 25% delle visite ambulatoriali nei dieci giorni successivi alle festività pasquali, a causa di un picco pollinico particolarmente aggressivo. Il tema è stato al centro del Congresso Nazionale “Libero Respiro: La Medicina Respiratoria e Immunologica nel Mondo Reale”, tenutosi a Vietri sul Mare il 27-28 marzo scorsi, dove i massimi esperti si sono confrontati sulle nuove sfide terapeutiche per l’asma grave e la BPCO. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pasquetta rischia di trasformarsi in un incubo di starnuti, fazzoletti e inalatori per chi soffre di allergia. È previsto picco dei pollini con un aumento del 25% del rischio di reazioni”: l’allarme degli esperti

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