Sydney Sweeney è stata esclusa dal montaggio finale del sequel de Il Diavolo veste Prada, lasciando spazio a dubbi sui motivi della sua assenza. Secondo fonti ufficiali, il suo cameo è stato eliminato a causa di problemi tecnici legati al ritmo narrativo del film. La decisione non coinvolge questioni legali o personali, ma si limita a motivazioni artistiche legate alla finalizzazione del montaggio.

? Cosa sapere Sydney Sweeney esclusa dal montaggio finale del sequel de Il Diavolo veste Prada.. Problemi tecnici di ritmo narrativo hanno causato il taglio del cameo dell'attrice.. Il 29 aprile prossimo, in occasione dell’uscita nelle sale italiane del sequel de Il Diavolo veste Prada, il nome di Sydney Sweeney sarà protagonista delle cronache cinematografiche non per la sua presenza sullo schermo, ma per la sua assenza. La star è stata infatti esclusa dal montaggio finale della pellicola distribuita da The Walt Disney Company Italia, nonostante le riprese effettuate la scorsa estate nei pressi del set avessero confermato la realizzazione di un cameo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il mistero di Sydney Sweeney: perché è stata tagliata dal sequel

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