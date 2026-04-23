Il mistero del paese brianzolo dove sono stati abbandonati tanti doni su panchine e tavoli

In un paese della Brianza sono stati trovati numerosi regali abbandonati in vari luoghi pubblici, tra cui panchine e tavoli degli uffici comunali. I doni erano tutti impacchettati in modo accurato, pronti per essere scoperti e aperti da chi li trovava. La presenza di questi oggetti è stata segnalata da residenti e cittadini, che hanno riferito di averli trovati in più punti del paese senza alcuna indicazione sulla provenienza o sul mittente.

Erano ovunque: in strada, sulle panchine sui tavoli degli uffici comunali. Perfettamente impacchettati per garantire, a chi lo prendeva, la gioia di scartarlo e di scoprire la sorpresa. Ricordando che era un dono che poteva essere tenuto oppure condiviso. “Questo libro è un regalo per te”È.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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