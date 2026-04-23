Abodi fa eco a Buonfiglio | Ripescaggio dell’Italia? Impossibile e non è opportuno!

Il ministro dello sport ha ribadito che il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali del 2026 è considerato impossibile e non opportuno. La questione, che riguarda la possibilità di rientrare nel torneo dopo una mancata qualificazione, continua a suscitare discussioni nel paese. Le dichiarazioni ufficiali sottolineano una posizione ferma da parte delle autorità sportive italiane, che non prevedono ulteriori tentativi di reinserimento nel campionato mondiale.

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