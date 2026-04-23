Il Manuale di Epitteto la semplicità come forma di libertà | un classico antico per inquietudini moderne

Il Manuale di Epitteto, scritto da uno degli stoici dell'antichità, è un testo breve che affronta temi legati alla filosofia pratica. Nonostante la sua lunghezza ridotta, contiene insegnamenti sulla gestione delle emozioni e sulla ricerca della serenità, ancora oggi letti e studiati. Il manoscritto, risalente a circa duemila anni fa, è stato tramandato nel corso dei secoli attraverso copie manoscritte e traduzioni.

Il Manuale di Epitteto è uno di quei testi che ingannano alla prima lettura. La sua brevità suggerisce immediatezza, quasi semplicità; eppure, dietro la forma essenziale si cela una delle riflessioni più radicali della filosofia antica: come si può essere liberi in un mondo che non si controlla direttamente? SBS Edizioni riporta questo classico al centro dell’attenzione contemporanea, non come reperto storico ma come strumento ancora attivo di interpretazione del quotidiano. Manuale di Epitteto, un libro breve per una questione infinita. Copertina – SBS Edizioni Tra i testi filosofici che continuano a parlare con sorprendente attualità, il Manuale di Epitteto – o Enchiridion (???????????????????? ) occupa un posto privilegiato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Manuale di Epitteto, la semplicità come forma di libertà: un classico antico per inquietudini moderne Notizie correlate Sale antico: l’uovo di dinosauro che sfida le leggi moderneSull’isola filippina di Bohol, un antico metodo di produzione del sale sta tornando alla ribalta grazie a una combinazione di resilienza artigianale... City Hunter Recensione: Il classico anni ’90 rinasce su console moderneDopo più di trentacinque anni dalla sua uscita originale, City Hunter torna disponibile sulle console moderne, riportando alla luce un titolo che ha... Approfondimenti e contenuti Il manuale di Epitteto, la semplicità come forma di libertà: un classico antico per inquietudini moderneIl Manuale di Epitteto è uno di quei testi che ingannano alla prima lettura. msn.com Epitteto e Leopardi Filosofia vissutaQuando nel 1825 Leopardi tradusse il Manuale di Epitteto, uno dei testi classici della filosofia stoica, aveva appena scritto la maggior parte delle sue Operette morali. Ora quella traduzione viene ... avvenire.it