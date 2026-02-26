Dopo più di trentacinque anni dalla sua uscita originale, City Hunter torna disponibile sulle console moderne, riportando alla luce un titolo che ha segnato un momento importante nella storia degli adattamenti videoludici ispirati al celebre manga e anime di Tsukasa Hojo. Pubblicato per la prima volta il 2 marzo 1990, questo gioco rappresentava l’unica versione ufficiale della serie su console domestiche, diventando nel tempo un punto di riferimento per i fan. Questa nuova edizione si pone l’obiettivo di preservare l’esperienza originale, rendendola allo stesso tempo più accessibile. Uno dei miglioramenti più significativi è la presenza del supporto multilingue completo, che include anche l’italiano. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - City Hunter Recensione: Il classico anni ’90 rinasce su console moderne

