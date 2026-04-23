Il Main Event ISOP Stage 4 se lo aggiudica Angelo Benazzi

Nell'ultima giornata della quarta tappa delle Italian Serie of Poker, il Main Event ha visto la vittoria di Angelo Benazzi. La competizione era iniziata con Venneri come leader in chips. Alla fine, Benazzi ha prevalso sugli avversari, conquistando il torneo e portando a casa il primo premio. La manifestazione si è svolta senza altri dettagli sui partecipanti o sui premi.

Nell'ultimo atto della quarta tappa delle Italian Serie of Poker il Main Event era partito con Venneri chipleader. Il capofila però non è riuscito a raggiungere il tavolo finale. tra i magnifici 9 è emerso Angelo Benazzi che nel testa a testa finale, dopo un deal a 4, ha prevalso sul giovane Rocco Mercatanti La quarta maratona targata Italian Series of Poker è terminata. Il Main Event ha premiato 63 giocatori dei 607 che hanno partecipato. Gli ultimi quattro attori hanno optato per un deal. Il trofeo del Main ISOP l'ha portato a casa Angelo Benazzi. Ecco il recap dell'ultimo giorno Gli ultimi 18 rimasti vedevano in testa Antonino Venneri con 4,4 milioni di chips.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Main Event ISOP Stage 4 se lo aggiudica Angelo Benazzi Notizie correlate Andrea Corinaldesi trionfa a Campione: suo il Main Event ISOPLunedì sera si è conclusa la terza tappa delle Italian Series of Poker con il successo di "Moto", al secolo Andrea Corinaldesi che all'ultimo atto ha... Leggi anche: Main Event ISOP: giornata decisiva. Comanda Furlan Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Isop Season 2025-26 Stage 4, main event: Vincenzo Suriano comanda nel Day 1A; Main Event ISOP 4 a quota 576 entry, oggi il Day 2 con late registration fino al terzo livello. Fabio Bianchi vince l'Omaha; Isop Campione, final day per il Main Event da 500 euro: Venneri in testa ai 18 superstiti; Poker Live 21 aprile 2026: Main Event ISOP ad Angelo Benazzi. ISOP Campione, Angelo Benazzi vince il Main Event: 607 entries e chiusura con deal a 4Angelo Benazzi vince il Main Event ISOP di Campione dopo un deal a 4. Il torneo chiude a 607 entries per €177.811 di montepremi totale. assopoker.com ISOP Campione: Angelo Benazzi vince il Main Event dopo un deal a 4Al Casinò di Campione si sono concluse le ISOP Stage 4 con il trionfo dell’azzurro Angelo Benazzi nel Main Event. Il torneo è stato caratterizzato da 607 iscrizioni complessive, da un montepremi di €1 ... tuttosport.com WrestleMania 42 è stata ufficialmente consegnata agli archivi! Dopo una Night One altalenante, la Night Two sembrerebbe aver ristabilito gli equilibri con grandi match e un main event storico! Ecco quali sono stati, a nostro avviso, i 10 momenti salienti di ques - facebook.com facebook 39º Trofeo Carnera Sequals - 11/7/2026 Main Event Titolo WBA Gold Pesi Paglia Vittoria Parigi Bini vs Chaima Bounouar Org. Promo Boxe Italia #Itaboxing #Boxe #Boxeo #Pugilato #Boxing x.com