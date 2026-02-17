Lunedì sera si è conclusa la terza tappa delle Italian Series of Poker con il successo di "Moto", al secolo Andrea Corinaldesi che all'ultimo atto ha battuto in heads up Alessio Astone. Terza classificata Silvia Lollino. Negli altri side event del lunedì successi per Ettore Ricci e Nicola Bosso Torna a sventolare alta nel cielo la bandiera italiana in quel di Campione. Le Italian Series of Poker hanno visto calare il sipario sullo stage 3 della stagione 25-26. Il Main Event ISOP è andato nelle mani di Andrea Corinaldesi dopo un deal con Alessio Astone Si ripartiva in 26 per l'ultimo giorno di poker in quel di Campione e il rischio "maratona pokeristica" era elevato visto che nelle prime due edizioni il day 3 aveva visto meno di 20 giocatori nell'ultimo atto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andrea Corinaldesi trionfa a Campione: suo il Main Event ISOP

Main Event ISOP: giornata decisiva. Comanda FurlanIl torneo ISOP ha vissuto una giornata intensa a causa delle numerose giocate spettacolari.

Main Event ISOP: Claudio Di Giacomo da recordClaudio Di Giacomo ha stabilito un nuovo record durante il secondo giorno del Main Event delle Italian Series of Poker, arrivando a raccogliere oltre il doppio delle chips rispetto al secondo classificato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.