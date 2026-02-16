Main Event ISOP | giornata decisiva Comanda Furlan
Il torneo ISOP ha vissuto una giornata intensa a causa delle numerose giocate spettacolari. Furlan ha preso il comando, portando avanti le sue strategie con decisione. Tra i giocatori ancora in gara, 25 sono italiani, pronti a lottare fino alla fine.
Il day 2 è stato ricco d'azione e di mani davvero spettacolari. Oggi ultimo atto: dei 26 rimasti, 25 sono italiani. A guidare il chipcount c'è Giorgio Furlan protagonista di due mani incredibili. A lottare per il titolo c'è anche Silvia Lollino, che a un certo punto sembrava spacciata Numeri e premi sono ufficiali. La terza tappa delle Italian Series of Poker ha fatto registrare 676 ingressi totali. Domenica notte Giorgio Furlan ha imbustato 3,5 milioni di chips. E' lui l'attuale chipleader del Main Event ISOP: approdano al day3 ventisei artisti e oggi conosceremo il campione Alla fine del terzo livello di gioco del day 2 si sono chiuse ufficialmente le registrazioni al Main Event ISOP che ha richiamato al tavolo, per lo stage 3, centinaia di giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Main Event ISOP: Claudio Di Giacomo da record
Claudio Di Giacomo ha stabilito un nuovo record durante il secondo giorno del Main Event delle Italian Series of Poker, arrivando a raccogliere oltre il doppio delle chips rispetto al secondo classificato.
Tempo di day 2 al Main Event ISOP: ecco la situazione
Il giorno due del Main Event ISOP inizia con 215 giocatori ancora in gara, ma il loro numero potrebbe aumentare perché si possono ancora iscrivere fino alla fine dei tre livelli di late registration.
ISOP Campione 2026: Giorgio Furlan guida i 26 players left in corsa per la prima moneta da 40K del Main EventPoker Live 16 febbraio 2026. Siamo alle fasi finali dei main event ISOP Stage 3 a Campione d’Italia con 26 players left. pokeritaliaweb.org
ISOP Campione Main Event: Swissy e Fabretti come ai vecchi tempi, oggi il day 2All'ISOP Campione, il Main Event è arrivato a 621 paganti con la registrazione tardiva ancora aperta. Tra i qualificati, anche nomi storici. assopoker.com
