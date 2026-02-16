Il torneo ISOP ha vissuto una giornata intensa a causa delle numerose giocate spettacolari. Furlan ha preso il comando, portando avanti le sue strategie con decisione. Tra i giocatori ancora in gara, 25 sono italiani, pronti a lottare fino alla fine.

Il day 2 è stato ricco d'azione e di mani davvero spettacolari. Oggi ultimo atto: dei 26 rimasti, 25 sono italiani. A guidare il chipcount c'è Giorgio Furlan protagonista di due mani incredibili. A lottare per il titolo c'è anche Silvia Lollino, che a un certo punto sembrava spacciata Numeri e premi sono ufficiali. La terza tappa delle Italian Series of Poker ha fatto registrare 676 ingressi totali. Domenica notte Giorgio Furlan ha imbustato 3,5 milioni di chips. E' lui l'attuale chipleader del Main Event ISOP: approdano al day3 ventisei artisti e oggi conosceremo il campione Alla fine del terzo livello di gioco del day 2 si sono chiuse ufficialmente le registrazioni al Main Event ISOP che ha richiamato al tavolo, per lo stage 3, centinaia di giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Main Event ISOP: giornata decisiva. Comanda Furlan

Claudio Di Giacomo ha stabilito un nuovo record durante il secondo giorno del Main Event delle Italian Series of Poker, arrivando a raccogliere oltre il doppio delle chips rispetto al secondo classificato.

Il giorno due del Main Event ISOP inizia con 215 giocatori ancora in gara, ma il loro numero potrebbe aumentare perché si possono ancora iscrivere fino alla fine dei tre livelli di late registration.

