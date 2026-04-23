Il maggio di Sarri il calendario della Resistenza Estetica

Nel mese di maggio, l’attenzione si concentra sulla figura di Sarri e sul suo ritorno, accompagnato dalla presenza di Zdanov. La scena si anima con riferimenti che collegano il passato e il presente, tra richiami alla Resistenza Estetica e all’Urss. Si parla di un possibile rilancio di un’ideologia che unisce figure storiche e simboli del passato, creando un collegamento tra il calcio, la cultura e la politica.

“Giochisti di tutto il mondo napoletano unitevi di nuovo”: Sarri sta tornando e con lui Zdanov. Evviva l’U, l’Unione delle repubbliche socialiste sarrite. In occasione della solenne ricorrenza della Resistenza Estetica, Zdanov comunica il calendario delle iniziative nel mese di maggio per la festa del ritorno del Comandante, figliol prodigo del Caro Leader Aurelio, Grande Sole della Nazione Partenopea. Raduno e veglia della moltitudine delle Vedove Sarrite in piazza del Plebiscito. Ogni sera dalle ventidue all’alba del giorno successivo la moltitudine accorsa in piazza assalterà il Cielo Azzurro intonando ad libitum l’invocazione “Novantuno punti, aneme d”o Priatorio”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il maggio di Sarri, il calendario della Resistenza Estetica Notizie correlate Calendario Serie A, anticipi e posticipi della 35ª giornata: chi gioca il 1° Maggio? Date e orari ufficialiAlaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per... Memoria, Resistenza, cultura: le iniziative tra il 25 aprile e il 1 maggioArezzo, 21 aprile 2026 –La Rete Arezzo R-Esiste ha programmato una serie di iniziativa tra il 25 aprile e il 1 maggio.