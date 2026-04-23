Il gruppo GBT-Magazine cerca giovani ragazze i da formare

Il gruppo GBT-Magazine, attivo attraverso il sito web e le piattaforme di web TV e radio, ha avviato una ricerca di giovani ragazze e ragazzi interessati a partecipare a programmi di formazione. L’obiettivo è coinvolgere nuovi talenti per le proprie iniziative online, offrendo opportunità di crescita nel settore mediatico. La richiesta riguarda sia giovani con esperienza sia principianti desiderosi di imparare e mettersi in gioco in ambito televisivo e radiofonico.

Il gruppo GBT-Magazine https:www.gbt-magazine.com web tv e web radio Cerca giovani ragazzei anche senza esperienza da prepare ed inserire nei propri programmi web per formarli al mondo della tv, radio o giornalismo, non si prevede inizialmente compenso ma grande formazione, con la possibilita di ulteriori sviluppi collaborativi con tv a livello nazionale, regionale e locale grazie alla nostra rete di collaborazioni ventennale. Antonio Thony Barrera, talents scout agent, è il direttore artistico di GBT Global Broadcasting Television. Lo scopritore di tanti talenti, ora in giro per le tv e le radio regionali e nazionali, dichiara i propri intenti e gli obiettivi che si prefigge per il network.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il gruppo GBT-Magazine cerca giovani ragazze/i da formare Notizie correlate In "Pretty Lethal", su Prime, gruppo di ragazze in tutù cerca di fuggire da una malvagissima Uma ThurmanPretty Lethal – ballerine all’inferno – su Prime Video – è un horror bizzarro con un cast tutto al femminile. La grande distribuzione cerca personale da formare e assumere: le proposte di lavoro sul territorioEmpolese Valdelsa, 16 marzo 2026 – La grande distribuzione cerca personale in Toscana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Milano arresti tra animatori della movida; Dottorato honoris causa alla profssa Misiano Unical.