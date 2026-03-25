P retty Lethal – ballerine all’inferno – su Prime Video – è un horror bizzarro con un cast tutto al femminile. Lo guida Uma Thurman (nel ruolo di vendicativa dark lady) e 5 danzatrici finite in un locale da incubo. Si tratta di un godibile collage che prende a prestito stilemi da teen movie ed echi di Kill Bill – su fino al pulp frastornante di Spring Breakers di Harmony Korine. Il risultato, sintetizzabile in «anche le ballerine, nel loro piccolo, s’incazzano», è divertente, ma non sempre all’altezza della singole parti. “Étoile”: il trailer della serie tv su Prime Video X Leggi anche › In “The Old Guard 2” Charlize Theron e Uma Thurman se le danno di santa ragione Pretty Lethal, trama film in streaming su Prime dal 25 marzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In "Pretty Lethal", su Prime, gruppo di ragazze in tutù cerca di fuggire da una malvagissima Uma Thurman

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Una raccolta di contenuti su Pretty Lethal

Temi più discussi: Film in Streaming in uscita questa settimana: Cinque secondi, Pretty Lethal e le altre novità dal 23 marzo; 'Pretty Lethal' Stars Maddie Ziegler, Lana Condor, Iris Apatow, & More Visit Empire State Building; Undici film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (23-29 marzo); Notte prima degli esami 3.0 (2026).

Pretty Lethal, su Prime Video tra le ballerine all'inferno c'è Maddie Ziegler: la bambina dei videoclip cult di Sia sfida una perfida Uma Thurman a colpi di danza (pulp)Dal 25 marzo il thriller Pretty Lethal arriva su Prime Video per raccontare la storia pulp di un gruppo di ballerine di danza classica coinvolte in una lotta alla sopravvivenza ... vogue.it

Pretty Lethal cast: Every character featured in the action thriller film and the actors behind themPretty Lethal is an action-thriller film starring Maddie Ziegler and Uma Thurman. Discover all about the detailed cast analysis, plot, and more. msn.com

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