Il 23 luglio, nel corso di un'operazione nelle acque di Hormuz, le forze dei Guardiani della rivoluzione hanno sequestrato due navi. L'episodio si è verificato mentre le imbarcazioni attraversavano lo stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno riferito che le navi sono state condotte in porto per ulteriori verifiche. La vicenda ha suscitato reazioni tra i governi coinvolti.

La guerra grande La Msc Francesca e la Epaminondas intercettate nello Stretto Sono del grande armatore italiano Aponte, vicino a Meloni La guerra grande La Msc Francesca e la Epaminondas intercettate nello Stretto Sono del grande armatore italiano Aponte, vicino a Meloni Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Discussi, attaccati, odiati, amati: comunque, inevitabilmente, al centro di tutto. I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno commemorato ieri la loro fondazione, portando con sé il peso di una storia fatta di contraddizioni e potere. Nati con il paradosso di difendere la rivoluzione islamica più che la Nazione, oggi sono diventati il pilastro dello Stato, non solo sul piano militare ma anche su quello economico.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il giorno dei Guardiani, a Hormuz i pasdaran sequestrano due navi

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Contenuti utili per approfondire

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Secondo i Guardiani della rivoluzione iraniani le navi Francesca ed Epaminondas della compagnia Msc avrebbero tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz “clandestinamente”, cioè “senza i necessari permessi e manomettendo i sistemi di navigazione”. So - facebook.com facebook

I Guardiani della Rivoluzione annunciano di aver sequestrato due navi nello Stretto di Hormuz e di averle scortate verso le coste dell’Iran. Secondo una nota dei Pasdaran, le due imbarcazioni - identificate come MSC Francesca ed Epaminodes - x.com