Giappone verso la revoca del divieto di esportazione di armi letali | così il Paese perde la sua vocazione alla pace

Il Giappone sta valutando di revocare il divieto di esportazione di armi letali, una decisione che potrebbe cambiare la sua posizione tradizionale. Un editoriale del quotidiano Asahi Shimbun evidenzia come questa mossa possa mettere in discussione l’immagine pacifista del Paese. La discussione si concentra sull’impatto di questa scelta sulla politica estera e sulla percezione internazionale.

Molto esplicito il titolo di un editoriale del quotidiano Asahi Shimbun, pubblicato ieri: “Le esportazioni incontrollate di armi letali minacciano l’identità pacifista del Giappone”. In questi anni, mesi e caldissimi giorni di guerra, la fondamentale identità del Giappone come nazione orientata alla pace, è messa a forte rischio dal governo nuovo di zecca, i cui ministri e le solo due ministre sono freschi di nomina della prima ministra Takaichi Sanae. Ed è proprio questa amministrazione che sta procedendo alla completa revoca del divieto di esportazione di armi letali. Come giustificazione, il governo cita la necessità di approfondire la cooperazione in materia di difesa con gli alleati e i partner che condividono gli stessi principi, affermando inoltre di voler rafforzare la produzione e la base tecnologica della difesa giapponese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

