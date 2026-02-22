Giornate serene e temperature in aumento con punte anche di 18 gradi

L’anticiclone atlantico ha portato giornate serene e temperature in salita, con massime che sfiorano i 18 gradi. Questa situazione si mantiene stabile sull’intera regione, favorendo giornate senza pioggia e un clima mite. Le condizioni meteo favorevoli permettono alle persone di trascorrere più tempo all’aperto e di godersi il sole. Le previsioni indicano che questa stabilità continuerà almeno per alcuni giorni, mantenendo il cielo limpido in molte zone.

Si consolida la presenza dell'anticiclone atlantico su tutta l'area mediterranea, garantendo condizioni di tempo stabile. La sua permanenza favorirà, sulle aree centro-meridionali di pianura, la formazione di foschie e nebbie durante le ore serali e del primo mattino. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Domenica 22 febbraio 2026 Tempo Previsto: Bel tempo su tutta la regione. Temporanee velature, si paleseranno durante la prima parte della giornata. Nubi lungo i rilievi dell'alta Valtellina, in diradamento dalla seconda parte della giornata, senza fenomenologia associata.