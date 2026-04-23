Un commercialista è in carcere da 19 anni, e dopo due decenni di procedimenti giudiziari, si prepara un nuovo processo. La vicenda si estende nel tempo attraverso ricorsi e revisioni, senza che si sia ancora conclusa con una sentenza definitiva. La storia si trascina da circa vent’anni, mantenendo la sua intricata natura giudiziaria. Restano da chiarire i dettagli e le eventuali evoluzioni future del procedimento.

Corsi, ricorsi, revisioni. Una storia giudiziaria lunga 20 anni. Su cui, ancora, non è stata messa la parola fine. È quella del commercialista Andrea Rossi, condannato all’ergastolo per l’omicidio della sua cliente Vitalina Balani, delitto avvenuto il 14 luglio del 2006, di cui l’uomo si è sempre professato innocente. Rossi è alla Dozza da 19 anni, a scontare la sua pena. Ma adesso il suo destino giudiziario, in una giravolta di sentenze e opposizioni, potrebbe mutare di nuovo, a seguito della decisione della Cassazione. Che ha stabilito un secondo processo di revisione. Va fatto un passo indietro. Dopo i tre gradi di giudizio a Bologna, il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giallo del commercialista. È in carcere da 19 anni. Sarà di nuovo processato

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