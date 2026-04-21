Delitto del trapano | Verduci sarà processato in abbreviato sentenza a ottobre

Il 65enne carrozziere coinvolto nel caso noto come il delitto del trapano sarà sottoposto a un processo con rito abbreviato. L’accusa riguarda l’omicidio di una donna avvenuto nel 1995 in un basso di vico Indoratori. La decisione è stata presa nelle ultime settimane, e la sentenza è prevista per ottobre. La vicenda giudiziaria riprende così il suo corso dopo anni di attesa.

Fortunato Verduci il carrozziere 65enne accusato del delitto del trapano, ovvero l'omicidio di Maria Luigia Borrelli, avvenuto il 5 settembre 1995 in un basso di vico Indoratori, sarà processato con rito abbreviato. A settembre si terranno le discussioni, mentre la sentenza è attesa per il 6.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Delitto del trapano, la procura chiede il rinvio a giudizio per VerduciLa Procura di Genova, dopo la chiusura delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per Fortunato Verduci. Delitto del trapano, la procura chiede il rinvio a giudizio di VerduciLa Procura di Genova, dopo la chiusura delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per Fortunato Verduci. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Delitto del trapano, inizia il processo dopo 31 anni: alla sbarra il carrozziere Fortunato Verduci; Delitto del trapano, Fortunato Verduci in caso di condanna potrà puntare allo sconto di pena; Delitto del trapano, Verduci chiede abbreviato e punta a sconto pena; Genova, delitto del trapano, Verduci chiede il rito abbreviato. Delitto del trapano, via al processo in abbreviato: udienze a settembre, la sentenza attesa a ottobreAccolta la richiesta del 66enne Fortunato Verduci, accusato dell’omicidio di Luigia Borrelli nel 1995. In aula la figlia della vittima come parte civile, l’imputato resta libero nonostante gli indizi ... lavocedigenova.it Delitto del trapano, sentenza a ottobreSi discuterà dopo l'estate il processo in abbreviato per il cold case del delitto del trapano, l'omicidio di Luigia Borrelli. L'infermiera e prostituta fu massacrata nel 1995 a Genova nel basso di vic ... ansa.it Delitto del trapano, oggi inizia il processo per il cold case di Vico Indoratori facebook Delitto del trapano, Fortunato Verduci in caso di condanna potrà puntare allo sconto di pena x.com