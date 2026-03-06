Frode da 28 milioni | in carcere la commercialista sequestrati 22

Una commercialista di Milano è stata arrestata e portata in carcere, mentre due imprenditori sono stati messi agli arresti domiciliari. L’operazione riguarda un’indagine su frodi carosello che ha coinvolto più di 28 milioni di euro. Durante le attività sono stati sequestrati 22 milioni di euro. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti in diverse località.

Una commercialista di Milano è stata condotta in carcere mentre due imprenditori sono stati sottoposti ai domiciliari nel contesto di un'indagine per frodi carosello che hanno coinvolto oltre 28 milioni di euro. Le operazioni, coordinate dalla Guardia di Finanza di Pavia e dalla procura locale, hanno portato al sequestro preventivo di 22 immobili situati tra Vigevano e Milano, oltre a beni di lusso e liquidità. Il meccanismo criminale si basava sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti, permettendo l'ottenimento di prodotti a prezzi competitivi da rivendere rapidamente su piattaforme digitali.