A Liverpool la sconfitta contro l'ultima in classifica, mentre l'Everton ottiene una vittoria. Il Burnley rischia la retrocessione e, nel finale di partita, André Trindade segna il gol decisivo al 94' per il Wolverhampton, relegando la squadra di Slot in una posizione difficile in classifica.

Bocciato. Il Liverpool voleva superare l’esame da grande, agganciare almeno momentaneamente Manchester United e Aston Villa, entrambe in campo mercoledì nella 29ª giornata, al terzo posto. Invece i Reds escono da Wolverhampton con una clamorosa sconfitta, un 2-1 che l’ultima in classifica fa diventare realtà al minuto 94 con un tiro di André dal limite dell’area deviato imparabilmente nella propria porta da Joe Gomez. Per i Wolves, ultimi con un piede e mezzo in Championship, significa due vittorie di fila per la prima volta in stagione, entrambe contro le prime 5 visto che venerdì si erano imposti sull’Aston Villa. Per il Liverpool è una sconfitta così pesante che l'idea di aver ritrovato un gol di Mo Salah in Premier per la prima volta dal primo novembre la rende meno amara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liverpool, che flop contro l'ultima. Vince l'Everton, anche il Burnley vede la retrocessione

