Il genio di Leonardo inaugura la stagione del teatro a cielo aperto di TU2027
Domenica 26 aprile a Pordenone si inaugura il cartellone TU27 (Teatro Urbano 27), parte delle iniziative previste per il progetto Verso la Capitale Italiana della Cultura 2027. La serata si collega al tema di Leonardo da Vinci e si inserisce in un percorso che promuove l’inclusione sociale e il reinserimento attraverso il teatro a cielo aperto. La manifestazione rappresenta l’avvio di una stagione dedicata agli spettacoli all’aperto nella città.
Nel segno di Leonardo da Vinci e del suo genio, ma anche di un progetto culturale che guarda all’inclusività e al reinserimento sociale, si inaugura domenica 26 aprile a Pordenone il cartellone TU27 (Teatro Urbano 27), nell’ambito delle iniziative Verso la Capitale Italiana della Cultura 2027.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il Macbeth inaugura la stagione lirica del teatro Galli
Il cimitero di Ravenna diventa un teatro a cielo apertoCosa resta dopo la morte? Questa e altre domande animano ’Nephesh | Proteggere l’ombra’, la performance ideata e scritta da Alessandro Renda/Teatro...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: 15 aprile 1452: nasce Leonardo da Vinci, il genio universale; Buon compleanno Leonardo. Per festeggiare il genio la Galleria Sabauda di Torino espone il disegno delle Tre vedute di testa virile; Maturina fantesca, la governante che svelò il genio di Leonardo da Vinci; NSC Frosinone: Il genio di Falcone – Un libro per sensibilizzare la cultura alla legalità.
Vinci celebra il Genio: il programma per il 574esimo compleanno di LeonardoUna giornata particolare e degna del figlio più illustre della città. Il Comune di Vinci celebra il 15 aprile, giorno di nascita di Leonardo (nel 1452) ... gonews.it
Arriva il Giorno di Leonardona grande festa che coinvolge tutta la comunità in onore del Genio. È il Giorno di Leonardo, in programma domenica 19 aprile, con un elenco fitto e ricco di appuntamenti che animeranno il borgo di Vin ... nove.firenze.it
Si chiamava Leonardo Mocci il 25enne ucciso nella notte a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. È stato ucciso verso mezzanotte con un colpo di pistola al cuore in piazza Settimio Severo. Amava lo sport, la boxe e il ciclismo in particolare, e faceva - facebook.com facebook
Tgr Leonardo x.com