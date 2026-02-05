il macbeth inaugura la stagione lirica del teatro galli

Il teatro Galli apre la nuova stagione lirica con l’opera “Macbeth” di Verdi. La pièce, nota per la sua atmosfera oscura e intensa, mette in scena il dramma di potere e destino. La produzione promette un’esperienza coinvolgente, con una regia curata e un cast di rilievo. Il pubblico si prepara a vivere una serata all’insegna del grande teatro musicale.

Oscurità, potere, destino. Inizia con il Macbeth, tra le opere più cupe e visionarie di Verdi, ispirata alla tragedia di Shakespeare, la nuova stagione lirica al teatro Galli. Un titolo dirompente, che ha segnato una svolta nel teatro verdiano. Al Galli sarà in scena, domani (alle 20) e domenica (alle 15.30), la versione affidata al regista quarantenne Fabio Ceresa, talento italiano fra i più stimati a livello internazionale, e chiamato a confrontarsi con uno dei testi più radicali e perturbanti del repertorio operistico. La sua rilettura del capolavoro shakespeariano prende le mosse da una domanda antica e universale: "La sorte degli uomini è affidata al caso oppure a un destino che è già scritto?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La stagione lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini presenta un cartellone diversificato, con opere che spaziano tra Ottocento e Novecento.

