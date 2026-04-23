il generale vannacci muove le folle a destra pienone a salerno

Mercoledì 22 aprile, il generale Roberto Vannacci ha svolto un evento pubblico a Salerno, attirando un grande afflusso di persone. La manifestazione si è svolta nella giornata e ha visto una partecipazione numerosa di pubblico proveniente da diverse zone della regione. Nessun incidente è stato segnalato durante l'iniziativa, che si è conclusa senza particolari problemi. La partecipazione ha coinvolto un pubblico di diverse età, con una forte presenza di sostenitori.

Tempo di lettura: 3 minuti Mercoledì 22 aprile il generale Roberto Vannacci ha conquistato la Campania in un solo giorno. Prima Napoli, con l’apertura della sede regionale di Futuro Nazionale al Centro Direzionale. Poi Salerno, dove alle 18:30 il Grand Hotel sul lungomare si è trasformato nel quartier generale della destra che vuole reinventarsi. La sala era piena. Bandiere, cori, applausi scroscianti. L’atmosfera era quella delle grandi adunate: “Generale! Generale!” scandivano i presenti, come se il grado militare fosse diventato un titolo nobiliare della politica italiana. In fondo, per una certa destra, lo è già. Dal palco, Vannacci ha...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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