Europarlamento il generale Vannacci in Ue con l’AfD | destra ‘trina’ anche in Italia

Roberto Vannacci, ex vicesegretario della Lega e fondatore di Futuro Nazionale, si è unito al gruppo dell’Europa delle Nazioni Sovrane per motivi politici. L’ingresso è stato deciso dopo un incontro con il copresidente René Aust di Alternative fuer Deutschland, che ha accolto favorevolmente la sua adesione. La decisione riflette un avvicinamento tra forze di destra in Italia e in Europa. La sua scelta suscita reazioni tra i commentatori politici.

