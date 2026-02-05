Il generale Vannacci ha presentato un nuovo partito che sta facendo discutere. Molti osservano con scetticismo, pensando che il suo movimento possa avere poca presa tra gli italiani. Vannacci stesso si definisce più istruttivo che distruttivo, ma non sono pochi a dubitare che possa cambiare molto nel panorama politico attuale. La sua presenza sulla scena crea già tensioni e si aspetta di vedere come reagiranno gli altri schieramenti.

Lo dico subito così passiamo rapidamente a cose più serie: personalmente, in tutta sincerità, non penso che Roberto Vannacci e il suo nuovo partito faranno molta strada. E temo anche che quel poco finirà per fare più bene che male al resto della destra populista ed estremista che ci ritroviamo al governo (Lega e Fratelli d’Italia), contribuendo a far passare l’idea che i veri estremisti e populisti siano altri. Per questo motivo, come misura di profilassi in vista dello stucchevole dibattito che ci attende, vorrei soffermarmi sulle lezioni che dal caso Vannacci, a mio parere, dovremmo trarre sin d’ora. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Per la destra il generale Vannacci è più istruttivo che distruttivo

La polemica intorno al generale Vannacci non si ferma.

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Ha ragione il GENERALE VANNACCI #podcast #vannacci

Argomenti discussi: Renzi: La scissione di Vannacci farà molto male a Meloni. Per la sinistra è un assist, ma ora diamoci una mossa; Lezioni sprecate | Per la destra il generale Vannacci è più istruttivo che distruttivo; Perché vince la destra? - Appunti; Referendum, schiaffo ai fuorisede: la destra boccia il voto per chi vive lontano da casa.

Il figlio adottivo di Marine Le Pen Ecco la nuova pop star dell'estrema destra francese che potrebbe succedere a MacronMentre Marine Le Pen lotta per la sua esistenza politica in tribunale, il figlio politico adottivo Jordan Bardella la offusca sempre di più. Chi è l'uomo che potrebbe diventare il primo presidente pop ... bluewin.ch

Vannacci vale solo il 2% ma può rubare voti a FdI: Per la prima volta il centrodestra rischia di avere un’opposizione a destraLivio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli: Il 90% della base leghista sta comunque con Salvini, senza il generale Fratelli d’Italia potrebbe recuperare consensi moderati. Ma Giorgia Meloni dov ... msn.com

#ottoemezzo Pino Corrias risponde ad Annalisa Terranova sulle scissioni a destra: "Meloni usava stesso linguaggio di Vannacci" facebook

Vannacci, Salvini il traditore, la mia è vera destra. Scontro col segretario. La replica,"ingrato".Il generale,"Parliamo con la destra e suoniamo la sveglia' #ANSA x.com