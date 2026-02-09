Sfida tra Giganti pure l’Eredità sbarca in prima serata con i suoi campioni Ecco chi sono

Questa sera su Rai 1 torna in prima serata L’Eredità – Sfida tra Giganti, lo spin-off del famoso game condotto da Marco Liorni. La trasmissione propone una sfida tra i grandi campioni, pronti a mettere alla prova le loro conoscenze. La sfida, molto attesa dai fan, promette di intrattenere con un mix di competizione e suspense.

Si chiama L’Eredità – Sfida tra Giganti il nuovo spin-off del game condotto da Marco Liorni, pronto a tornare in prima serata su Rai 1. Due gli appuntamenti previsti, venerdì 20 e sabato 21 febbraio, pensati per festeggiare il ventennale della Ghigliottina, il gioco finale che ogni giorno tiene incollati milioni di telespettatori. L’Eredità – Sfida tra Giganti: ecco chi gioca. Alla Sfida tra Giganti prenderanno parte sei tra i campioni più vincenti, che tornano in studio per mettersi nuovamente alla prova. Ecco ci sono: Guido Gagliardi, uno dei concorrenti più vincenti di sempre, che nel corso della sua avventura a L’Eredità ha accumulato una vincita complessiva di circa 316. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

