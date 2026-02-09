Questa sera su Rai 1 torna in prima serata L’Eredità – Sfida tra Giganti, lo spin-off del famoso game condotto da Marco Liorni. La trasmissione propone una sfida tra i grandi campioni, pronti a mettere alla prova le loro conoscenze. La sfida, molto attesa dai fan, promette di intrattenere con un mix di competizione e suspense.

Si chiama L’Eredità – Sfida tra Giganti il nuovo spin-off del game condotto da Marco Liorni, pronto a tornare in prima serata su Rai 1. Due gli appuntamenti previsti, venerdì 20 e sabato 21 febbraio, pensati per festeggiare il ventennale della Ghigliottina, il gioco finale che ogni giorno tiene incollati milioni di telespettatori. L’Eredità – Sfida tra Giganti: ecco chi gioca. Alla Sfida tra Giganti prenderanno parte sei tra i campioni più vincenti, che tornano in studio per mettersi nuovamente alla prova. Ecco ci sono: Guido Gagliardi, uno dei concorrenti più vincenti di sempre, che nel corso della sua avventura a L’Eredità ha accumulato una vincita complessiva di circa 316. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sfida tra Giganti, pure l’Eredità sbarca in prima serata con i suoi campioni. Ecco chi sono

Approfondimenti su L Eredità Sfida tra Giganti

Questa settimana, su Rai 1, torna “L’Eredità” con una grande sfida tra i campioni più noti.

L’atteso ritorno de “L’Eredità” in una puntata speciale in prima serata, condotta da Marco Liorni, promette emozioni e sorprese.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su L Eredità Sfida tra Giganti

L’eredità-sfida tra giganti: Marco Liorni sbarca in prima serata con una «superghigliottina»L’eredità compie 20 anni e festeggia con una super ghigliottina. Il programma condotto da Marco Liorni sbarca in prima serata su Rai Uno con Sfida tra ... ilmattino.it

La storia del Boavista Futebol Clube è la cronaca di una sfida perpetua contro i giganti. Se il calcio portoghese è storicamente dominato dai "Tre Grandi" (Benfica, Porto e Sporting), il Boavista rappresenta l'unica vera eccezione moderna, una "Pantera" capac facebook

Pareggio Macché: la sfida di San Siro l'ha vinta il Napoli. L'Inter ha fallito un match ball irripetibile: poteva mandare gli azzurri a -7 e invece Hojlund e McTominay sono stati più forti Nessun particolare demerito dei nerazzurri che hanno giocato bene come se x.com