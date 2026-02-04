Vannacci esordio boom | nei sondaggi il partito del generale supera il 4% Ecco a chi toglie voti

Il partito di Roberto Vannacci sta conquistando rapidamente l’attenzione. Nei sondaggi, il nuovo movimento supera già il 4%, un risultato sorprendente considerando che è nato da poco. Vannacci, che ha lasciato la Lega, sta togliendo consensi agli altri partiti. La sua presenza si fa sentire e potrebbe cambiare gli equilibri in politica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Futuro Nazionale, o comunque si chiamerà il nuovo partito fondato dal generale Roberto Vannacci, uscito ieri dalla Lega, vale già il 4,2%. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato nelle ultime ore da Youtrend per Skytg24: secondo questo sondaggio, scrive Youtrend, l'impetto del partito di Vannacci colpisce, come era del resto prevedibile, solo il centrodestra: Fdi -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%. I voti a Vannacci arrivano per il 41% degli elettori da Fdi e Lega: 22,9% dal partito di Giorgia Meloni, 18,3% dal carroccio. Il 13,5% arriva da astenuti e indecisi, l'8% da Democrazia Sovrana e Popolare, il 4,8% da Forza Italia, il 32,5% da altri partiti.

