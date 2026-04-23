Il gas parte in rialzo +3,3% a 45 euro al Megawattora

Il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam ha registrato un incremento del 3,3%, raggiungendo i 45 euro al Megawattora. Il future con consegna a maggio ha aperto in salita, confermando la tendenza di aumento dei prezzi del metano nell’ambito europeo. La variazione si è verificata all'apertura delle contrattazioni, influenzando gli scambi e le aspettative del settore energetico.

Prezzo del gas in rialzo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha aperto in aumento del 3,3% toccando i 45 euro al Megawattora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Notizie correlate Il gas chiude in forte rialzo (+6%) a 46 euro al MegawattoraPrezzo del gas in decisa crescita, anche se lontano dai massimi di giornata, sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa: il future sul... Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattoraChiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran ed alla navigazione nello stretto di Hormuz. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il gas parte in rialzo (+3,3%) a 45 euro al Megawattora; Il gas parte in rialzo (+3,3%) a 45 euro al Megawattora; Natural Gas (Amsterdam) a 39,05 euro per Megawatt-Ora alle 15:40; Natural Gas (Amsterdam) a 42,3 euro per Megawatt-Ora alle 15:40. Il prezzo del gas chiude in rialzo a 43,19 euro al megawattoraChiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi per lo stretto di Hormuz ed ai colloqui tra Usa e Iran. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento del 7,2% a 43,19 euro ... ansa.it Pichetto: Gas a 70 euro soglia per riattivare il carbone(Teleborsa) - Se il gas supera i 70 euro al megawattora potrebbe rendersi necessario riattivare le centrali a carbone. È l'avvertimento lanciato dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energeti ... finanza.repubblica.it Il prezzo del gas chiude in rialzo a 43,19 euro al megawattora. Ad Amsterdam le quotazioni in aumento del 7,2% #ANSA x.com Ripiombano in balia dell’incertezza le borse europee. -1,36% per Piazza Affari, mentre tornano a salire i prezzi del petrolio, con il Brent sopra i 95 dollari al barile. Risale anche il gas e sfiora i 40 euro al megawattora. Se la guerra dovesse andare avanti fino al - facebook.com facebook