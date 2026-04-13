Il gas chiude in forte rialzo +6% a 46 euro al Megawattora

Il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, punto di riferimento per l’Europa, ha registrato un rialzo del 6,4% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 46,4 euro al Megawattora. Nonostante l’incremento, i valori sono ancora inferiori ai picchi toccati durante la giornata. La variazione si è verificata nel contesto di un mercato in cui il future con consegna a maggio ha mostrato una crescita significativa.

Prezzo del gas in decisa crescita, anche se lontano dai massimi di giornata, sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in aumento del 6,4% a 46,4 euro al Megawattora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattoraChiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran ed alla navigazione nello stretto di Hormuz.